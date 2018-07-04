Сезон домушников: как защитить жилище от воров (видео)
Летом самое время подумать о защите квартиры, ведь в сезон отпусков кражи случаются чаще. Отсутствие хозяев дома долгое время соблазняет преступников.
УНИАН подготовил советы, как обезопасить квартиру от воров?
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■ потеряв ключ, меняйте замок или цилиндровый механизм;
■ позаботьтесь об установке надежных замков, а по возможности – сигнализации;
■ не храните в одном месте значительные суммы денег и ювелирные изделия;
■ дверь лучше оборудовать двумя замками разного конструкционного решения;
■ жильцам нижних этажей следует оборудовать окна металлическими решетками;
■ если вы сами дома, не впускайте в квартиру незнакомых лиц, кем бы они не представлялись;
■ на время отсутствия позаботьтесь, чтобы кто-то время от времени присматривал за жилищем;
■ не сообщайте незнакомцам детальной информации о себе, например, через соцсети.
Будьте бдительны и безопасного отдыха!