Похудел на 17 кг: украинскому консулу удалось посетить в РФ политзаключенного, которого не видели два года

Литвинов не имеет связи с семьей и поддержки с Родины.

Украинский консул в Новосибирске посетил в колонии под Магаданом украинского политзаключенного Сергея Литвинова, которого приговорили к 8,6 годам колонии за якобы совершение разбоя в отношении гражданина России.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на осведомленного в делах украинских политзаключенных Станислава Огорового, который лично общался с консулом. Отмечается, что это первый визит украинского консула к политзаключенному за то время, когда Литвинов отбывает наказание именно под Магаданом.

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«Она (консул Диана Иванова - УНИАН) была у Литвинова три дня назад. Насколько мне известно — это первый случай, когда консул там под Магаданом его увидела. Его два года никто не видел, хотя консул неоднократно писала запросы на его посещение», — сказал Огоровой.

По его словам, Литвинов за время пребывания в колонии строгого режима похудел на 17 килограммов из-за плохого питания и условий. Ему не выдали летнюю одежду, из-за чего он вынужден ходить в обычной футболке и штанах. За это Литвинова постоянно отправляют в штрафной изолятор как за "нарушение режима".

«У него нет никакой поддержки с родины, нет посылок. Я думаю, что он вообще потерял связь с семьей. Он хочет вернуться в Ростовскую область, где он сначала отбывал наказание, ведь по закону — это то место, где он был приговорен, и он имеет на это право», — сказал Огоровой.

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Как сообщал УНИАН, Литвинов был задержан летом 2014 года в одной из больниц в Ростовской области.

По версии российского следствия, он в составе украинского добровольческого батальона «Днепр-1» якобы убил несколько десятков мирных жителей Луганской области. 25 ноября 2015 года обвинения в массовых убийствах с Литвинова были сняты, но в то же время было возбуждено дело об ограблении.

По версии российского следствия, Литвинов вместе с неизвестными военными отобрал у гражданина РФ Александра Лысенко два автомобиля. Суд РФ приговорил Литвинова к 8,5 годам лишения свободы.

В январе 2017 года Литвинова этапировали из Ростова, где он отбывал наказание, в Магадан.