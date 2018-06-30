Украина покинула топ-10 самых опасных стран мира
Украина покинула десятку самых опасных стан в мире согласно рейтингу организации Institute for Economics and Peace.
Об этом говорится на сайте организации, передает Апостроф.
Украина поднялась на 2 позиции и заняла 152-е место в рейтинге уровня безопасности среди 163 стран мира.
Таким образом, Украина стала самой опасной страной Европы, за исключением России. РФ заняла в рейтинге 154-е место.
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Данный рейтинг включает в себя 23 качественных показателей из авторитетных источников.
Для составления рейтинга учитываются уровень социальной безопасности, масштабы внутренних и международных конфликтов, степень милитаризации общества, уровень криминальности, количество терактов, импорт и экспорт оружия, коррумпированность и так далее.