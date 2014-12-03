Автомобиль с сотрудниками Федеральной службы охраны РФ попал в засаду в Донецке, все погибли - Тымчук

В Донецке несколько дней назад погибли трое сотрудников Федеральной службы охраны РФ.

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Подтвердилась ранее полученная группой ИС информация о гибели несколько дней назад 3-х сотрудников ФСО (Федеральная служба охраны) России в Донецке. Погибшие были специалистами в сфере связи", - говорится в сообщении.

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Микроавтобус, в котором ехали сотрудники ФСО РФ, попал в засаду в Куйбышевском районе Донецка и был расстрелян из стрелкового оружия. Неизвестные нападавшие скрылись.

На месте инцидента обнаружены гильзы калибра 7,62 и 5,45 мм. Кроме того, в корпусе микроавтобуса обнаружено несколько пробоин от пуль калибра 9 мм.

"По всей видимости, лишь один из трёх погибших россиян успел отреагировать на нападение, открыв огонь через стекло автомобиля из автоматического оружия и успев произвести до своей гибели несколько выстрелов", - отметил Тымчук.