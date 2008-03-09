Продолжается фестиваль лучших украинских карикатуристов

До 11 марта в Ивано-Франковске на Вечевом майдане будет проходить 4-й тур “Фестиваля украинской карикатуры” – первой в Украине масштабной передвижной выставки карикатур под открытым небом.

Об этом сообщили УНИАН организаторы выставки.

100 работ от 9 ведущих украинских карикатуристов напечатаны в увеличенном виде – размером 1 квадратный метр – и выставлены для всеобщего обозрения.

По информации организаторов, выставка карикатур уже прошла в Днепропетровске, Запорожье, Львове. Ивано-Франковск стал четвертым городом, где проходит Фестиваль украинской карикатуры.

Дальше экспозиция будет представлена с 14 марта в Харькове, потом – в Донецке, Одессе, Николаеве и Киеве.

В фестивале принимают участие работы авторов - неоднократных победителей международных конкурсов: Владимира КАЗАНЕВСКОГО, Алексея КУСТОВСКОГО, Василия ВОЗНЮКА, Елены УРАНОВОЙ и Сергея РЯБОКОНЯ, Дмитрия СКАЖЕНИНА, Игоря ЛУКЬЯНЧЕНКО, Марины ТУРОВСКОЙ и Юрия КОСОБУКИНА.

Организатор фестиваля - журнал “Український ТИЖДЕНЬ”.