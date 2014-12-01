Во второй день зимы Украина будет самой холодной в Европе: температура упадет до 18° мороза

Температура воздуха будет одной из самых низких в Европе. Ночью она будет достигать 10-15 градусов мороза, на севере и востоке местами до 16-18 градусов мороза. Днем ожидается 3-9 градусов ниже нуля, сообщает Opogode.ua.

Антициклон с севера по имени Робин принесет преимущественно сухую и малооблачную погоду во все области Украины, осадки маловероятны. Однако на западе местами выпадет снег.

На дорогах удержится гололедица.

В западной части ожидается снег. Температура воздуха ночью 3-9 мороза, днем 1-7 градусов мороза.

В северных областях - без осадков,. Температура воздуха ночью 8-14, местами до 15-18 градусов мороза, днем 4-9 градусов мороза.

В центральных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 10-17 мороза, днем 3-9 градусов мороза.

На востоке Украины будет преобладать сухая холодная погода. Температура воздуха ночью 10-17 мороза, днем 3-9 градусов мороза.

В южной части осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 4-10 градусов мороза, днем 1-6 мороза, в Крыму от 2 мороза до 4 градусов тепла.

В Киеве 2 декабря - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 11-15 градусов мороза, днем 6-9 градусов мороза.

Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с.