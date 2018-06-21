Количество госпитализированных сотрудников мэрии Харькова после конфликта увеличилось до четырех

Также депутаты от партии "Видродження" и сотрудники мэрии, среди которых заместитель городского головы Андрей Руденко, подали заявления в полицию относительно хулиганских действий со стороны неизвестных лиц.

В Харькове количество госпитализированных сотрудников мэрии, пострадавших от распыления газа во время вчерашнего конфликта возле здания горсовета, увеличилось до четырех.

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Согласно сообщению директора Департамента связей с общественностью и СМИ Харьковского горсовета Юрия Сидоренко в Facebook, сегодня, 21 июня, еще две сотрудницы горсовета, которые вчера надышались газом, были госпитализированы. Кроме того, несколько работников с жалобами на самочувствие отпросились с работы.

Он также добавил, что вчера депутаты от партии «Видродження» и сотрудники мэрии, среди которых заместитель городского головы Андрей Руденко, подали заявления в полицию относительно хулиганских действий со стороны неизвестных лиц.

Сидоренко отметил, что у Руденко, которого активисты запихнули в мусорный бак, сломан палец на руке.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполициив Харьковской области, заявления надлежащим образом зарегистрированы в журнале Единого учета правонарушений и присоединены к материалам уголовного производства, открытого 20 июня по факту хулиганства.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, а также участников конфликта и свидетелей.Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, вчера утром в полицию Харькова поступила информация о том, что группа неизвестных лиц распыляет неустановленное вещество возле здания городского совета и совершает правонарушения.

По данному факту сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство").

После конфликта в горсовете за медицинской помощью обратились две женщины в возрасте 45 лет и 51 год с предварительным диагнозом «отравление газом».