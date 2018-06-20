В Киевской области суд вынес приговор женщине, которая за $35 тысяч хотела продать двухлетнего сына

В ходе судебного разбирательства обвиняемая вину признала в полном объеме.

В Киевской области к восьми годам лишения свободы приговорена женщина, которая за $35 тыс. хотела продать двухлетнего сына.

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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

22-летнюю мать, которая пыталась за $35 тыс. продать своего двухлетнего сына, правоохранители задержали в конце октября прошлого года. Обвинительный акт в отношении женщины был направлен в Киево-Святошинский районный суд. Ей инкриминировали совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса ("торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении человека").

В прокуратуре отметили, что в ходе судебного разбирательства обвиняемая вину признала в полном объеме и предоставила основательные показания в суде.

По результатам судебного рассмотрения прокуратура области ориентировала суд на назначение наказания в виде лишения свободы сроком на восемь лет.

Однако судом было назначено наказание с применением ст. 69 Уголовного кодекса в виде пяти лет лишения свободы. На основании ст. 75 Уголовного кодекса суд освободил горе-мать от отбывания наказания с испытательным сроком на три года.

Не соглашаясь с решением суда первой инстанции, прокуратурой Киевской области была подана апелляционная жалоба, по результатам рассмотрения которой женщину приговорили к восьми годам лишения свободы.