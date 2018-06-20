В Хмельницком мать хотела продать двух своих детей, третий ребенок еще должен был подрасти - его ждала такая же участь (фото)

У женщины трое детей, она ведет асоциальный образ жизни.

Мать троих детей пыталась продать двух старших за 35 тысяч долларов. Кроме того, злоумышленница призналась, что младшего она планировала продать через полгода, когда тот подрастет.

Правоохранители узнали, что 27-летняя женщина подыскивает покупателя для продажи 5-летней девочки и 7-летнего мальчика, передает пресс-служба Нацполиции.

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Полиция задержала фигурантку во время получения средств за собственных детей. Оперативники установили, что у женщины трое детей, она ведет асоциальный образ жизни. В связи с этим социальными органами было принято решение о лишении ее родительских прав.

"Однако злоумышленница, чтобы опередить органы опеки, решила продать детей за 35 тысяч долларов США. Также фигурантка призналась, что третьего ребенка, младшего, она планировала продать через полгода, когда тот немного подрастет", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей.

Малолетние дети переданы полицейскими подразделения по делам детей для дальнейшего помещения в детский приют.

Как сообщал УНИАН, в Черкасской области роженица пыталась продать собственного младенца за 5 тысяч долларов. 29-летнюю горе-мать правоохранители задержали прямо на пороге родильного дома в момент передачи денег за ребенка.