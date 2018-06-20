ВНО-2018: почти 15% абитуриентов "провалили" тест по истории Украины

Результаты ВНО появятся на информационных страницах абитуриентов 21 июня.

Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила пороговые баллы «сдал/не сдал» для всех предметов внешнего независимого оценивания.

Как сообщили в пресс-службе УЦОКО, успешно сдать тестирование по истории Украины удалось лишь 85,81 % участников. Географию сдали 87,67 %; физику - 83,18 %, химию - 89,51 % участников тестирования.

Результаты ВНО появятся на информационных страницах абитуриентов уже завтра, 21 июня.

Как сообщал УНИАН, преодолеть проходной барьер ВНО по украинскому языку удалось 86% абитуриентов, по математике - 81%. Наиболее успешно выпускники сдали ВНО по биологии: 92% участников преодолели барьер «сдал/не сдал».

Английский язык успешно сдали 87%; немецкий - 82 %; французский - 86%; испанский 88%.