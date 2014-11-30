В Черниговской области горит торфяник площадью около 60 гектаров

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, к тушению привлечен сводный отряд Управления ГСЧС в Черниговской области.

В 9.35 29 ноября вертолетом Ми-8 ГСЧС проведена воздушная разведка территории пожара и установлено, что горят 9 отдельных очагов общей площадью пожара около 61 га.

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По состоянию на 7.00 30 ноября ликвидировано возгорание на площади около 28 га (за сутки – 5 га ), торф продолжает гореть на площади 60 га.