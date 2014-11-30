В Черниговской области горит торфяник площадью около 60 гектаров
10:58, 30 ноября 2014Общество
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В Городнянском районе Черниговской области, на землях Горошковского и Столповского сельских советов, продолжаются круглосуточная работа по тушению торфа, возгорание которого было обнаружено 28 ноября, отдельными очагами на поле площадью около 120 га.
Торфяники продолжают гореть / УНИАН
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, к тушению привлечен сводный отряд Управления ГСЧС в Черниговской области.
В 9.35 29 ноября вертолетом Ми-8 ГСЧС проведена воздушная разведка территории пожара и установлено, что горят 9 отдельных очагов общей площадью пожара около 61 га.
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По состоянию на 7.00 30 ноября ликвидировано возгорание на площади около 28 га (за сутки – 5 га ), торф продолжает гореть на площади 60 га.
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