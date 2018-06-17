В Киеве проходит "Марш равенства": онлайн-трансляция (видео)

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Сегодня в Киеве проводится Марш равенства "Киевпрайд". По предварительным данным, в мероприятии примет участие около 5 тысяч человек.

Онлайн-трансляцию акции можно смотреть на УНИАН.

Противники мероприятия, среди которых - националисты и религиозные активисты, утром 17 июня проводили митинг против проведения Марша равенства в столице.

Протест вылился в стычку. В националистической организации «С14» заявили, что митинг против ЛГБТ-парада в Киеве был жестоко разогнан правоохранителями.