Часть земли в "Межигорье" вернули в госсобственность

Указанный участок был предоставлен экс-президенту Януковичу В.Ф. для обслуживания дома и строительства других объектов, сообщает пресс-служба ГПУ.

Во время прокурорской проверки выявлены грубые нарушения со стороны Вышгородской районной государственной администрации при распоряжении и отчуждении земельного участка, поскольку такое право принадлежало к исключительной компетенции Кабинета Министров Украины.

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Суд согласился с доводами прокуратуры и признал недействительными распоряжения райгосадминистрации и договор купли-продажи земельного участка. Также своим решением суд отменил государственную регистрацию земли и истребовал его из незаконного владения Януковича В.Ф. в пользу государства.