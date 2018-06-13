Новолуние 13 июня: советы астрологов для привлечения любви и денег

Новолуние - это хорошее время для загадывания желаний и проведения ритуалов для привлечения любви и финансов.

Сегодня, в ночь с 13 на 14 мая, произойдет новолуние в знаке Близнецов. Это отличное время для налаживания личной жизни, загадывания желаний и привлечения денег.

Что делать в новолуние для привлечения любви

Астролог Влад Росс рассказал на чате в "Главреде", что 14 июня, в первый день по лунному календарю, Венера входит в знак Льва. Этот период является благоприятным для налаживания отношений. По словам астролога, встречи и отношения, начавшиеся в это время станут судьбоносными для многих людей.

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"В этот день нужно задуматься о планах и проектах на будущее, а также это хорошее время для встреч и завязывания любовных романов, флирта и начала отношений", - сказал Росс.

Он подчеркнул, что особенно это касается 18-21 числа, поскольку Венера, символизирующая женское начало, будет находиться в соединении с восходящим узлом судьбы, а мужская энергия Марса в соединении с заходящим узлом.

"Такие встречи в середине июня я просто обещаю! Это будет блестящее время для любви и завязывания долгих кармических взаимоотношений. Люди, которые будут вам встречаться в это время, будут неслучайными", – заверил астролог.

Для привлечения любви в новолуние советуют проводить несложные ритуалы. Например, можно провести обряд с помощью мыльных пузырей. Для налаживания личной жизни нужно, чтобы мыльный пузырь улетел и скрылся из виду. Если он лопнул, повторяйте действие.

Новолуние в июне 2018: что делать для привлечения денег

Новолуние в июне также хорошо для привлечения денег, так как считается, что с растущей Луной будут расти и доходы.

В этот день стоит подумать о своем успехе, представить себя на руководящей должногсти. Если Вы не довольны своей работой, загадайте, кем бы вы хотели быть. Для пущего эфекта можно записать свои размышления в блокнот. Это поможет привлечь денежную энергию.

Обряды для привлечения финансов на новолуние 13 июня

Для привлечения финансов в день новолуния советуют купить новый кошелек или копилку, либо посадить денежное дерево.

Также можно провести обряд с денежной купюрой. Нужно взять купюру (чем больше её номинал, тем лучше) и с одной стороны написать карандашом "изобилие, богатство, процветание", а с другой - "деньги идут ко мне легко и часто, я притягиваю деньги". После этого купюру стоит на 5 минут зажать в ладонях и прочувствовать её энергию.

Ещё один ритуал стоит проводить не только в день новолуния 13 июня, но и каждый последующий вплоть до полнолуния. Он элементарно прост: начиная с новолуния, положите в комнате, где вы спите, на правую сторону подоконника ваш кошелек перед сном, на ночь. Утром забирайте и пользуйтесь как обычно. Вечером снова проделайте этот ритуал, и так до самого полнолуния. Кошелек обязательно не должен быть пустым.

Еще один несложный ритуал. В день новолуния разложите купюры в разные места вашего дома (квартиры) «по верхам», на антресоли, шкафы, холодильник так, чтобы они были никому не заметны. Через три дня все купюры нужно собрать и преобрести на них что-то приятное, например, о чем давно мечтали или нужную вещь для дома.

Ранее УНИАН рассказывал о том, что нельзя делать в новолуние.