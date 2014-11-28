Стало известно, кто обнародовал видео издевательств над Гаврилюком

"Меня это шокировало, я решил сам его выложить в интернет. Мне тогда показалось, что это был самый дерзкий фрагмент того, что я видел, однако это был не единичный случай", - признался Антон Гусев в интервью радио "Свобода".

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По его словам, действия "беркутовцев" на Майдане навсегда изменили его отношение к правоохранительной системе. "Возможно, для кого-то я систему предал, но я не предал украинский народ, которому я дал присягу на верность. Присягу я давал народу, а не системе", - сказал бывший милиционер.

Он также признался, что с Михаилом Гаврилюком встречался один раз, но нормального общения не получилось.

Напомним, во время Майдана видео с активистом Михаилом Гаврилюком, которого правоохранители раздели на морозе и фотографировали, облетело весь мир. После победы Майдана Михаил Гаврилюк публично простил одного из обидчиков - Леонида Ломоноса, после того как он извинился за свой поступок.