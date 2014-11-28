При обстреле боевиками Станицы Луганской погиб человек

Об этом сообщил председатель Луганской областной государственной администрации (ОГА) Геннадий Москаль.

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Как говорится в сообщении пресс-службы главы Луганской ОГА, обстрел произошел в районе памятного знака князю Игорю, за мостом через Северский Донец, на территории, контролируемой террористами, в результате один человек погиб, несколько - ранены. Подробная информация о пострадавших выясняется.

За четверг и минувшую ночь боевики обстреляли также поселки Верхняя и Нижняя Ольховая вблизи Станицы, значительных разрушений не зафиксировано. Вблизи Валуйского в результате обстрела из системы залпового огня "Град" загорелся лес.