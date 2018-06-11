«Пробег под каштанами» передал Кардиоцентру чек на рекордные 2 млн грн для спасения маленьких сердец

Символический чек на рекордные 2 млн грн передали организаторы 26-го «Пробега под каштанами» Центру детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины во время финаль-ной пресс-конференции, которая состоялась 7 июня. Собранные средства будут направлены на закупку необходимого оборудования для спасения жизней маленьких пациентов с поро-ками сердца.

Напомним, в воскресенье, 3 июня, на Михайловской площади г. Киев состоялся 26-й «Про-бег под каштанами», на благотворительную дистанцию которого вышло рекордное количе-ство участников - 15 820 человек и рекордное количество корпоративных команд - 380.

«С каждым годом Пробег объединяет вокруг великой цели все больше людей. В этом году мы установили сразу несколько новых рекордов: максимальное количество участников, максимальное количество корпоративных команд, а главное - максимальная сумма собран-ных средств. Сегодня мы передаем этот символический чек на рекордные 2 млн грн Кар-диоцентру, где спасают тысячи жизней. - рассказала Ирина Кузнецова, организатор и инициатор «Пробега под каштанами». - Спасибо всем партнерам, медиа-партнерам, ко-мандам и каждому из участников, которые присоединились к Пробегу и собственным при-мером показали, что делать хорошие вещи - просто!», - сказала она.

«Пробег под каштанами» собирает средства для Центра детской кардиологии и кардиохи-рургии с 2002 года. За это время было куплено первый в Украине аппарат «Искусственное сердце», аппарат-контрапульсатор ЦС 300, который поддерживает кровяное давление ма-леньких пациентов во время операции, заменено плату в ангиографе, установлено автоном-ное отопление и закуплено другое медицинское оборудование и расходные материалы.

«Между операционной и реанимацией у нас есть комната, где родители ожидают, пока врачи спасают их детей, - рассказал Владимир Жовнир, главный врач Центра детской кардиологии и кардиохирургии. - Одна стена полностью увешана чеками, которые из го-да в год передают нам организаторы Пробега. Ежегодно сумма увеличивается, а это зна-чит, что мы можем обеспечить лучшее оборудование для Кардиоцентра и спасти больше жизней».

В этом году 350 детей, которых прооперировали в Кардиоцентре, образовали «Команду сбывшейся мечты», которая традиционно приняла участие в «Детском пробеге». Партнером этого забега стал бренд «Біла лінія», который организовал для мам с детьми оригинальные и интерактивные развлечения и дегустацию продукта в «Детском городке».

«Пробег под каштанами» разрушает стереотипы и показывает, что жить полноценной жиз-нью и помогать другим могут все. Это подтверждает как «Команда сбывшейся мечты», так и участники «Пробега Мужественных» - люди в инвалидных колясках и дети с особыми по-требностями.

Самый старший участник нынешнего Пробега 84-летний Игорь Григорьев рассказывает, что благотворительная дистанция стала для него традицией, ведь он, несмотря на то, что нахо-дится в инвалидной коляске, ежегодно участвует в «Пробеге под каштанами». Партнер «Пробега Мужественных» и «Спортивного Пробега» - компания Amway, команда которой традиционно стала самой большой - 2057 участников.

Среди команд Пробега оригинальной оказалась команда Генерального партнера Пробега бренда «Rexona» с флешмобом «Мені не ліньки». В составе команды вышли известные бло-геры и бегуны в футболках с наиболее распространенными «отмазками», почему люди отка-зываются бегать: «Мне лень бегать по утрам, потому что у меня лапки», «Потому что я люб-лю диван, а он любит меня», «Пока я соберусь - все уже идут назад»,«Потому что фитоня-шок много, а ты у мамы такая одна», «Потому что мороженое слишком вкусное, чтобы рас-ставаться с ним на время пробежки».

Еще один особый забег ради спасения маленьких сердец состоялся на главной сцене. «Про-бег в ходунках» собрал самых маленьких участников, которые только делают первые шаги, но уже готовы бороться за победу на 10-метровой дистанции. Партнером «Пробега в ходун-ках» стал бренд Fisher Price, который подарил всем участникам забега ходунки, а самому младшему участнику, которому исполнилось всего 5 недель и который бежал вместе с ма-мой в слинге, - интерактивную книгу.

Ориентироваться на местности, находить локации на территории и полезную информацию бегуны и болельщики могли с помощью мобильного приложения «Пробег под каштанами», который разработал партнер Пробега - IT компания D2.

26-й «Пробег под каштанами» завершился! Встретимся на благотворительной дистанции в следующем году!