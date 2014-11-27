Из-за ремонтных работ часть Харькова осталась без отопления

В Харькове из-за проведения ремонтных работ на тепломагистрали без отопления осталась часть города.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на главного инженера КП «Харьковские тепловые сети» Евгения Зинченко.

По его данным, ремонтные работы проводятся на тепломагистрали в Ленинском районе Харькова в связи с повреждением на трубопроводе диаметром 1200 мм.

Зинченко отметил, что на упорном кольце магистрального трубопровода, который проложен в Ленинском районе, обнаружили трещину, приведшую к протеканию воды. Сейчас это повреждение устраняют.

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По словам главного инженера ХТС, скрытый дефект обнаружили пять дней тому назад, и ремонтные работы запланировали заранее. О проведении работ жителям домов сообщили с помощью информационных объявлений.

Зинченко сообщил, что на время устранения неполадок без тепла остались 111 домов Ленинского района, а в дома остальных 8 районов города тепло подается не в полном объеме.

Он подчеркнул, что работы активно идут, и полностью восстановить систему теплоснабжения в КП «ХТС» планируют уже в 18:00 сегодняшнего дня.