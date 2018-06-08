Прилетит Рената Литвинова и другие российские актеры: в Одессе попрощаются с режиссером Кирой Муратовой (видео)

Отдать дань уважения режиссеру прилетит Рената Литвинова и еще несколько известных актеров из России. Муратова еще при жизни завещала, чтобы с ней прощались только семья и ближайшие друзья.

В Одессе сегодня проведут в последний путь украинского режиссера Киру Муратову.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Она умерла после тяжелой болезни на 84 году жизни. В последнее время практически не появлялась на одесской киностудии, где проработала более полувека.

Официальной церемонии прощания не будет. Муратова еще при жизни завещала, чтобы с ней прощались только семья и ближайшие друзья. Отдать дань уважения режиссеру прилетит Рената Литвинова и еще несколько известных актеров из России.

На самой киностудии вечер памяти Муратовой устроят на поминальный, девятый день.

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"Она на этой студии проработала от уборщицы до академика и супермастера, понимаете. Так получалось, что жизнь ее выкручивала веревки из нее. Она сопротивлялась и оставила прекрасные картины философские, уникальные, о человеке, в котором еще не все потеряно", - сказал председатель одесского отделения союза кинематографистов Украины Ярослав Лупий.

Напомним, легендарный украинский режиссер Кира Муратова ушла из жизни в 84 года. Знаменитости не стало 6 июня.