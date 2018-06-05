«Львівське» путешествует по миру: от Канады до Сингапура

Еще в начале 2010-х экспорт «Львівського» был ограничен странами СНГ и небольшим количеством отдельных государств Европы и мира, таких как Чехия, Словакия, Ливан и Турция.

С 2014 года бренд «Львівське» значительно расширил свою географию потребления, и сегодня нашим знаменитым пенным напитком можно насладиться от Канады до Сингапура и от Исландии до Австралии. «Львівське» экспортируется в более чем 30 стран мира, включая Китай, Италию, Сингапур, США, Великобританию, Вьетнам и много других стран.

В чем секрет пива из города Льва? Украинцам оно, наверное, напоминает о родных краях, а иностранцы ценят мягкий вкус и высокое качество напитка.

С каждым днем мир все больше узнает об Украине. «Львівське» сближает. Нашу продукцию ценят, наших людей уважают, нашей культурой и историей увлекаются, так что нам есть чем гордиться.