В СНБО зафиксировали два реактивных самолета РФ в небе над Луганской областью

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"Продолжается ведение воздушной разведки военными самолетами РФ, в том числе с нарушением границы. 25 ноября на участке отдела пограничной службы «Станично-Луганское» на направлении «Маноцкий (РФ) - Колесниковка (Украина)» зафиксировано нарушение воздушного пространства Украины двумя военными реактивными самолетами, которые залетели на территорию Украины", - сказал Лысенко.

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По его словам, один самолет залетел на территорию Украины на расстояние 500 метров, другой - на 5 км.

"Силы противовоздушной обороны Украины зафиксировали провокационные полеты и готовы были поразить цели, но самолеты вернулись на территорию России", - отметил Лысенко.