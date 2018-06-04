От матери Кольченко требовали уговорить сына прекратить голодовку

Лариса Кольченко отметила, что сейчас у нее нет никакой связи с сыном и допустила, что администрация колонии также давит на ее Александра, чтобы тот прекратил голодовку.

Мать осужденного в России украинца Александра Кольченко заявила о звонке с угрозами из Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Челябинской области РФ.

Как рассказала Лариса Кольченко в интервью "Громадське радио", от нее потребовали отговорить сына от голодовки и попросили не встречаться с его адвокатом.

В частности, она рассказала, что получила телефонный звонок с угрозами от российской стороны, а именно от представителя общественного наблюдательного совета Челябинской области Василия Катанэ.

"1 июня мне позвонил мужчина, что представился членом общественно-наблюдательного совета Челябинской области. Он требовал, чтобы я уговорила Сашу прекратить голодовку, и просил не встречаться с адвокатом. Все это сделано для того, чтобы Саша оказался в изоляции, не чувствовал поддержки и отказался от принятого решения", – заявила Кольченко.

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Она отметила, что сейчас у нее нет никакой связи с сыном и допустила, что администрация колонии также давит на ее сына, чтобы тот прекратил голодовку.

Лариса Кольченко рассказала, что адвокат, который сейчас посещает Александра, не занимается его защитой, а просто встречается с заключенным и передает информацию.

Информацию о звонке матери Кольченко подтвердил бывший глава ОНК Челябинской области, правозащитник Николай Щур, пишет Громадське.

По его словам, Ларисе Кольченко звонил действующий глава наблюдательной комиссии Василий Катанэ. "Он ... наговорил ей много гадостей. Что-то вроде того, что у нее будут требовать деньги за адвокатов, которые сейчас посещают Сашу, за посылки, которые ему передавали. Также он напрашивался в гости к Ларисе Кольченко, ведь часто бывает в Крыму", – заявил Щур.

Напомним, незаконно осужденный российскими властями крымский активист Александр Кольченко, содержащийся в колонии Челябинска, 31 мая объявил голодовку в поддержку Олега Сенцова.