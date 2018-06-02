ВНО по английскому языку-2018: обнародованы правильные ответы на тест

Результаты тестирования будут известны к 15 июня.

Украинский центр качества образования обнародовал правильные ответы теста внешнего независимого оценивания по английскому языку, которое вчера сдавали абитуриенты.

Ответы опубликованы на сайте УЦЯО.

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Заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога «сдал/не сдал» по английскому языку состоится 14 июня.

Результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 15 июня.

Как сообщал УНИАН, ранее было опубликованы ответы на ВНО по другим иностранным языкам: испанского, французского и немецкого.