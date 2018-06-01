Сбор урожая клубники в Польше под угрозой из-за нехватки работников из Украины

Причиной этого являются проблемы у украинцев с въездом в Польшу.

Польские плантаторы жалуются, что много клубники останется в поле не собраной, поскольку не хватает работников из-за восточной границы.

Как рассказал президент Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов Анджей Гайовничек, причиной этого являются проблемы у украинцев с въездом в Польшу, сообщает "Польское радио".

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Анджей Гайовничек подчеркивает, что не только урожай клубники, но также вишни и малины находятся под угрозой. А все из-за изменений, которые введены в административно-правовых нормах.

«Работники с Украины очень долго ждут визы, а на основе биометрических паспортов их не впускают в Польшу, поскольку, в оценке Таможенной службы, на основе этих паспортов могут въезжать только туристы. Однако, согласно закону, владельцы этих паспортов также, в течение трех месяцев, могут работать. Польской экономике это очень помогло бы», - убеждает Анджей Гайовничек.

Плантаторы просят таможенные службы либеральнее относиться к работникам из Украины. Они ожидают, что правительство изменит правила.

Как сообщал УНИАН, СМИ Польши назвали украинцев одним из главных двигателей экономики.