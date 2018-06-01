"Мне конец": Луценко рассказал о реакции Германа на то, что Бабченко живой

Генпрокурор отметил, что поначалу Герман подумал, что его задержали за дело о торговле оружием.

Генпрокурор Юрий Луценко в эфире рассказал о реакции подозреваемого в организации "убийства" Аркадия Бабченка Бориса Германа на информацию о том, что журналист жив.

Об этом Луценко рассказал в эфире "Радио НВ". Он отметил, что поначалу Герман подумал, что его задержали за дело о торговле оружием.

"Когда господина Германа задержали на улице, потом доставили в соответствующее место, долго ждали его адвокатов. Но адвокаты приехали, они так спокойненько подошли: "Ну что, как всегда по торговле оружием?". Потому что господин Герман имеет несколько дел - открытых, закрытых - по торговле оружием. Он говорит: "Ну да, конечно, по торговле оружием". Он (адвокат - ред.) говорит: "Извини, задержались, потому что там такой дурдом - журналист, которого убили оказался жив". И тут господин Герман белеет, говорит: "Мне конец", - рассказал генпрокурор.

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Как сообщал УНИАН, украинские спецслужбы предотвратили покушение на российского оппозиционного журналиста Бабченко, который проживает в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.

По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца, который получил 40 тысяч долларов за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО за 30 тысяч долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тысяч долларов. Правоохранители задержали организатора покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

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В организации покушения подозревается Борис Герман - исполнительный директор украинско-немецкого СП «Шмайсер» – единственного негосударственного предприятия по производству оружия в Украине. 31 мая Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и применил к Герману меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сегодня Служба безопасности Украины заявила о получении информации относительно реальной угрозы безопасности других граждан в деле российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченка.

В свою очередь, генпрокурор заявил, что следствие получило список из 47 человек, среди которых известные украинские и бывшие российские журналисты, которые могли стать следующими жертвами террористов.