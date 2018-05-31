Подозреваемый в организации "убийства" Бабченко фигурирует и в других уголовных делах

Герман проходит в качестве обвиняемого по делам о подделке документов и незаконном обращении с оружием.

Подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман является обвиняемым по другим уголовным делам.

Об этом говорится в постановлении Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 4 апреля 2018 года, сообщает "Украинская правда".

Тогда суд избрал Герману меру пресечения в виде личного обязательства в деле о подделке документов.

В этом деле вместе с ним обвиняется Капилян Антонина Анатольевна – обладательница украинско-немецкого СП "Шмайсер", где Герман работает исполнительным директором.

Кроме того, с 2016 года полиция расследует дело в отношении Германа о незаконном обращении с оружием.

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Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно имя мужчины которого задержали по подозрению в подготовке покушения на убийство. Им оказался Борис Герман - исполнительный директор украинско-немецкого СП «Шмайсер», единственного негосударственного предприятия по производству оружия в Украине.

Напомним, украинские правоохранители предотвратили покушение на российского журналиста Бабченко, который живет в Киеве, проведя 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.

По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца ( гражданина "Г"), который получил 40 тысяч долларов за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО за 30 тысяч долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тысяч долларов. Правоохранители задержали организатора покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

Организатору покушения на журналиста подготовлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.