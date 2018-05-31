"Шифроваться не вижу смысла": "киллер" Бабченко раскрыл свою личность и прокомментировал спецоперацию СБУ

Он отметил, что никаких интервью в ближайшее время давать не будет, так как следствие все еще идет и он "давал подписку о неразглашении".

Исполнителем "убийства" российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко оказался участник АТО Алексей Цымбалюк.

Об этом он сам сообщил у себя в Facebook. Раскрытие своего участия в этом деле он объяснил тем, что после обнародования записи получения им аванса за "убийство" Бабченко без изменения его голоса, "шифроваться" он смысла не видит.

"Прекрасно, что в службе работают талантливые молодые опера, к которым спокойно идешь с информацией о заказах на убийство. Обращаешься и не боишься, что тебя сольют тем же заказчикам по доллары. Честно не знаю, как сложится моя судьба дальше, немного на нервах. Но точно знаю, что оперативник, который все это дело тащил на себе, следователь по делу – люди чести", – написал Цымбалюк.

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Он отметил, что никаких интервью в ближайшее время давать не будет, так как следствие все еще идет и он "давал подписку о неразглашении".

Ранее сообщалось, что "киллер" Бабченко сам сдал СБУ организатора покушения. Он действительно воевал в АТО длительное время. Организатор предложил ему убийство Аркадия Бабченко, пытаясь сманипулировать его патриотическими убеждениями. Получив предложение и досье цели, мужчина сразу обратился в СБУ.