В Одессе будут судить подозреваемого, который насмерть сбил пешеходов во время незаконных гонок

21-летнего одессита обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель людей.

В Одессе прокуратура завершила расследование в отношении подозреваемого в совершении ДТП во время незаконных гонок, приведшем к гибели двух пешеходов.

Читайте такжеСуд услышал, что говорила Зайцева в первые минуты после жуткого ДТП в Харькове

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 29 мая прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 21-летнего жителя Одессы, подозреваемого в нарушении правил безопасности дорожного движения, которое повлекло гибель людей.

Установлено, что ночью 11 марта во время движения по ул. Балковской автомобиль Toyota Camry на скорости при заносе выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на двух пешеходов.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы – мужчина и женщина скончались на месте от полученных травм.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких людей") осуществляли следователи ГУ Нацполиции в Одесской области.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 11 марта около 2.00 водитель Toyota Camry, двигавшейся со стороны Центрального автовокзала, совершил наезд на двух пешеходов. По данным активистов, ДТП произошло во время незаконных ночных гонок.

16 марта Приморский районный суд Одессы арестовал подозреваемого без права внесения залога, а в мае изменил меру пресечения на домашний арест.