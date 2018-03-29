В Одессе суд оставил под стражей участника незаконных гонок, насмерть сбившего двух пешеходов

16:17, 29 марта 2018
Общество
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Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы / фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, 29 марта была рассмотрена жалоба адвоката на постановление Приморского районного суда Одессы от 16 марта, которым подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отмечается, что 21-летний житель Одессы подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких людей).

В частности, он подозревается в том, что 11 марта около 2.00, управляя автомобилем Toyota Camry, во время движения по ул. Балковской превысил скорость, в связи с чем потерял контроль и выехал за пределы проезжей части. В результате, он сбил двух пешеходов, которые погибли на месте.

Защитник подозреваемого сегодня просил отменить постановление следственного судьи местного суда и избрать подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

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«При этом адвокат сослался на болезненное состояние подозреваемого и отсутствие материальных претензий от пострадавших лиц в связи с добровольным возмещением причиненного вреда», - сообщили в суде.

Рассмотрев доводы апелляционной жалобы и материалы производства, суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы, оставив решение райсуда без изменений.

Как сообщал УНИАН, 11 марта около 2.00 водитель Toyota Camry, двигавшейся со стороны Центрального автовокзала, совершил наезд на двух пешеходов. Изначально в полиции сообщили, что мужчина и женщина в это время пересекали проезжую часть. Оба погибли. У женщины остались трое детей. По данным местных активистов, ДТП совершено во время незаконных ночных гонок.

16 марта Приморский районный суд Одессы арестовал подозреваемого без права внесения залога.

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Теги: #суд#ДТП в Одессе#автогонки