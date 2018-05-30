СБУ подготовила подозрение организатору «убийства» Бабченко в подготовке террористического акта

В спецслужбе отмечают, что продолжается досудебное следствие.

Следователями Службы безопасности Украины подготовлено подозрение организатору «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченка в пособничестве на заказ российских спецслужб к совершению теракта.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

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«Следователями СБУ подготовлено подозрение организатору преступления в пособничестве на заказ российских спецслужб к совершению террористического акта, применении оружия, совершении взрыва и иных действий, которые создавали опасность для жизни или здоровья человека с целью нарушения общественной безопасности и устрашения населения, которое могло привести к гибели человека, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что продолжается досудебное следствие.

Как сообщал УНИАН, вчера в полиции сообщили, что российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко был застрелен у дверей квартиры, в которой он жил.

Сегодня стало известно, что Бабченко живой: СБУ провела спецоперацию с максимальной защитой. В СБУ сообщили, что имеют доказательства того, что убийство журналиста заказали российские спецслужбы. Для этого был завербован гражданин Украины, который должен был найти исполнителя преступления. Организатор предложил совершить убийство АТОшнику, который в итоге стал сотрудничать с СБУ.

Организатора убийства задержали.