Олег Винник не отменил концерт в Тернополе - СМИ

16:43, 29 мая 2018
Общество
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На 29 мая запланирован концерт Винника в Тернополе / Скриншот

Несмотря на горе, которое случилось в семье украинского певца Олега Винника, и возмущение тернополян, артист не отменил сегодняшний концерт.

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Во вторник, 29 мая, у звезды запланировано выступление в Тернополе. Как рассказал ТСН продюсер Винника, концерт он не отменял.

Напомним, на 81-м году ушла из жизни мама украинского певца Олега Винника.

Как сообщал УНИАН, горожане шокированы, что несмотря на объявленный в городе траур по погибшему на Донбассе солдату, на стадионе сегодня состоится концерт Олега Винника.

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Теги: #смерть#концерт#Олег Винник