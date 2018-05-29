Олег Винник не отменил концерт в Тернополе - СМИ

Концерт Винника в Тернополе уже вызвал волну возмущения у местных жителей.

Несмотря на горе, которое случилось в семье украинского певца Олега Винника, и возмущение тернополян, артист не отменил сегодняшний концерт.

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Во вторник, 29 мая, у звезды запланировано выступление в Тернополе. Как рассказал ТСН продюсер Винника, концерт он не отменял.

Напомним, на 81-м году ушла из жизни мама украинского певца Олега Винника.

Как сообщал УНИАН, горожане шокированы, что несмотря на объявленный в городе траур по погибшему на Донбассе солдату, на стадионе сегодня состоится концерт Олега Винника.