Олег Винник не отменил концерт в Тернополе - СМИ
16:43, 29 мая 2018Общество
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Концерт Винника в Тернополе уже вызвал волну возмущения у местных жителей.
На 29 мая запланирован концерт Винника в Тернополе / Скриншот
Несмотря на горе, которое случилось в семье украинского певца Олега Винника, и возмущение тернополян, артист не отменил сегодняшний концерт.
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Во вторник, 29 мая, у звезды запланировано выступление в Тернополе. Как рассказал ТСН продюсер Винника, концерт он не отменял.
Напомним, на 81-м году ушла из жизни мама украинского певца Олега Винника.
Как сообщал УНИАН, горожане шокированы, что несмотря на объявленный в городе траур по погибшему на Донбассе солдату, на стадионе сегодня состоится концерт Олега Винника.
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