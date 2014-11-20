Россия не согласовывала с Украиной отправку восьмого гумконвоя – СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко заявил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос, согласовала ли российская сторона с Украиной содержание и маршрут уже восьмого «гуманитарного конвоя», который готовит к отправке МЧС России.

«Российская сторона уже давно не согласовывает этот вопрос с украинскими пограничными и таможенными службами и в одностороннем порядке собирает эти конвои, к сожалению, эта практика продолжается, и будет соответствующая реакция нашего внешнеполитического ведомства по этому поводу», - подчеркнул Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, с 23 августа украинскую границу пересекло уже 7 автоколонн, которые, по утверждению российской стороны, доставляют на Донбасс "гуманитарную помощь". Однако в украинском МИД отмечают, что российских гуманитарных конвоев не существует, и это еще один из способов обеспечения боевиков.

18 ноября председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что российские «гуманитарные конвои” доставляют на Донбасс топливо для бронетехнику, оружие и тренажеры для тренировок террористов.