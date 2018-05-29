Более 40% украинцев поддерживают решение не проводить ВНО по русскому языку - опрос

В то же время 47% граждан поддерживают идею ввести обязательное тестирование по предмету "Иностранный язык".

Более 40% украинцев поддерживают решение не проводить внешнее независимое оценивание по предмету "Русский язык".

Об этом идет речь в переданных УНИАН результатах опроса "Динамика отношения украинцев к ВНО", проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Согласно результатам исследования, 41% респондентов поддерживают решение не проводить с 2018 года ВНО по предмету "Русский язык", 35% - против такой инициативы, еще четверть - не определились.

Наибольшую поддержку данное решение нашло среди жителей западных областей, жителей сел, молодежи (до 25 лет), обеспеченных граждан, а также тех, кто в целом поддерживает ВНО и имеет опыт его сдачи или чьи дети планируют поступление в вузы в ближайшее время, отметили социологи.

"В свою очередь, больше всего оппонентов на востоке и юге страны, среди более старших и менее обеспеченных лиц, а также тех, кто не поддерживает и не сдавал ВНО и чьи дети вообще не планируют поступать в вузы в ближайшее время", - говорится в результатах опроса.

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При этом почти половина (47%) респондентов поддерживает идею ввести обязательный тест ВНО по предмету "Иностранный язык". При этом 27% опрошенных высказались против, столько же - не определились.

"Интересно, что данная идея более популярна среди родителей абитуриентов, городского населения и более состоятельных граждан, чем среди тех, чьи дети еще не будут поступать, жителей сел и малообеспеченных", - отметили социологи.

Социологическая группа «Рейтинг» 3-8 мая проводила опрос среди населения Украины в возрасте старше 18 лет. Выборочная совокупность - 2 тысячи респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%.

Как сообщал УНИАН, на пресс-конференции в январе 2018 года директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий сообщил, что из перечня предметов для проведения ВНО в 2018 году исключен русский язык.