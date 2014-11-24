Суд признал противоправным распоряжение Балуты о сносе памятника Ленину в Харькове

В Харькове суд признал противоправным распоряжение председателя Харьковской облгосадминистрации Игоря Балуты о демонтаже памятника Ленину на площади Свободы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя директора юридического департамента горсовета Константина Прокопьева, соответствующее решение 24 ноября принял Харьковский окружной административный суд.

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Прокопьев отметил, что суд удовлетворил иск горсовета частично и признал распоряжение председателя ХОГА незаконным в части принятия мер по демонтажу памятника. В другой части иск пока оставлен без удовлетворения.

«Губернатор нарушил Закон Украины «О местном самоуправлении». Прежде чем издавать такое распоряжение, необходимо было уведомить городской совет как представителя владельца памятника. Председатель облгосадминистрации превысил свои полномочия относительно демонтажа памятника Ленину», - отметил он.

Прокопьев добавил, что полный текст постановления суда будет готов через пять дней, после чего городской совет сможет принять решение о его обжаловании.

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Как сообщал УНИАН, 28 сентября во время митинга в центре Харькова на площади Свободы активисты пытались свалить 8-метровый памятник Ленину с постамента. Вечером того же дня председатель Харьковской ОГА Игорь Балута издал распоряжение об исключении данного памятника из реестра памятников и демонтаже монумента, о чем сообщил на брифинге. После брифинга активисты со второй попытки свалили памятник Ленину.

15 октября Харьковский горсовет обратился в суд с административным иском, в котором потребовал признать незаконным и отменить распоряжение Балуты об исключении из госреестра и демонтаже памятника Ленину на площади Свободы.