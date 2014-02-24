Добкин против демонтажа памятника Ленину на площади Свободы в Харькове

Как передает корреспондент УНИАН, свою позицию по этому вопросу Добкин высказал во время пресс-конференции, которая проходила в холле Харьковского городского совета.

"Я понимаю сегодня эйфорию тех, кто с таким трудом и боями добивался к власти. Но мне бы хотелось остановить горячие головы от разрушения городов и других населенных пунктов нашей страны. Эйфория пройдет, города останутся. Их строили целые поколения", - сказал Добкин.

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Он подчеркнул, что памятник Ленину на площади Свободы охраняется законом. "Памятник Ленину в Харькове не нужно рассматривать как памятник чужому идеологическому персонажу. Этот памятник охраняется национальным законодательством. Этот памятник внесен в реестр памятников, которые защищает государство, поэтому наверное нужно заниматься экономикой, наверное, нужно заниматься сегодня вопросами выплаты пенсий, зарплат и социальных выплат, а не крушить памятники. Крушить - не тяжело, тяжело - восстанавливать", - сказал Добкин.

Как сообщал УНИАН, городской голова Харькова Геннадий Кернес считает, что решение о сносе или демонтаже памятника Ленину на площади Свободы в центре Харькова должен принимать городской совет.