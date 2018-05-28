ФСБ задержала украинца в оккупированном Крыму

17:15, 28 мая 2018
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщается на сайте Федеральное агентство новостей со ссылкой на сообщение крымского управления ФСБ РФ.

«При попытке сбыта пистолета «ТТ» были задержаны украинец 1986 года рождения и россиянка 1992 года рождения», - говорится в сообщении.

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела за нелегальную покупку, а также передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия и патронов.

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Как известно, 12 августа 2017 года ФСБ России сообщила о задержании в оккупированном Крыму мужчину, которого они назвали «агентом СБУ» и обвинили в подготовке диверсий на полуострове.

Позже российские спецслужбы обнародовали видео задержания и допроса мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешком, 1992 года рождения, и признался в том, что якобы готовил диверсии на территории Крыма.

В Минобороны Украины сообщили, что задержанный в Крыму и объявленный ФСБ России «агентом СБУ» гражданин Украины Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае 2017 года-за служебное несоответствие. В СБУ назвали «очередной провокацией» сообщение ФСБ России о задержании украинского «агента».

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Теги: #Крым#ФСБ#Россия