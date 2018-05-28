ФСБ задержала украинца в оккупированном Крыму

Вместе с украинцем была задержана гражданка России.

В аннексированном Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали гражданина Украины якобы при попытке сбыта оружия.

Об этом сообщается на сайте Федеральное агентство новостей со ссылкой на сообщение крымского управления ФСБ РФ.

«При попытке сбыта пистолета «ТТ» были задержаны украинец 1986 года рождения и россиянка 1992 года рождения», - говорится в сообщении.

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела за нелегальную покупку, а также передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия и патронов.

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Как известно, 12 августа 2017 года ФСБ России сообщила о задержании в оккупированном Крыму мужчину, которого они назвали «агентом СБУ» и обвинили в подготовке диверсий на полуострове.

Позже российские спецслужбы обнародовали видео задержания и допроса мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешком, 1992 года рождения, и признался в том, что якобы готовил диверсии на территории Крыма.

В Минобороны Украины сообщили, что задержанный в Крыму и объявленный ФСБ России «агентом СБУ» гражданин Украины Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае 2017 года-за служебное несоответствие. В СБУ назвали «очередной провокацией» сообщение ФСБ России о задержании украинского «агента».