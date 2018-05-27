Кличко в День Киева: Главное богатство нашего города – это его чуткие, искренние и гостеприимные люди

Мэр подчеркнул, что в этом году праздник особенный и двойное.

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян с Днем города и выразил уверенность, что столица имеет большое будущее, которое совместно строят киевляне и власти города. Об этом он заявил во время мероприятий по случаю Дня Киева, происходят в городке «Фестиваль чемпионов» на Крещатике.

Мэр подчеркнул, что в этом году праздник особенный и двойное. «Вчера мы принимали самую престижную футбольное событие – финал Лиги чемпионов УЕФА.Поэтому атмосферой нашей цветущей столицы имели возможность насладиться не только киевляне и украинцы из разных уголков страны, но и десятки тысяч иностранных гостей со всего мира! И мы провели такое большое мероприятие на самом высоком уровне. Об этом заявил и президент УЕФА, и много гостей города, иностранных фанатов, киевлян» - подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что был во многих городах мира, но Киев – самый лучший и самый красивый. «Именно здесь неповторимые улицы и площади, церкви и старинная архитектура, увлекательная история, могучий Днепр и зеленые холмы. Но главное богатство нашего города – это его люди - отзывчивые, искренние, гостеприимные и с хорошим чувством юмора!» - добавил Кличко.

Мэр столицы выразил уверенность, что Киев - по-настоящему европейский город, в котором хочется жить, работать, развлекаться и связывать с ним свои мечты и будущее. «И я убежден – у нашего города большое будущее! И строить его нам - всем вместе!» - подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр отметил, что шаг за шагом столичная власть делает Киев лучшим. Он напомнил, что год назад на Оболони открыли образцовый парк «Наталка» который является «золотым стандартом» зеленых зон столицы. Кроме того, после реконструкции открыли исторический Киевский велотрек, реконструировали светомузыкальный фонтанный комплекс на Площади, обновили пешеходную зону на Почтовой площади. «И мы продолжаем изменения! Киев ежедневно должен становиться все более комфортным», - добавил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что два дня назад - ко Дню Киева открыли еще один знаковый парк - на Владимирской горке. Виталий Кличко пригласил киевлян и гостей города прийти и оценить обновленную зеленую зону. Кроме того, отметил он, в скором времени в каждом районе города появятся современные парки европейского образца. На Старокиевской горе откроют новые, очень красивые лестницы от Пейзажной аллеи к урочищу Гончары-Кожемяки, а в середине лета установят памятник Илье Муромцу в парке его имени.

Кроме того, добавил Кличко, город обновляет дороги, строит школы и детсады, ремонтирует больницы, закупает новый общественный транспорт.

«Конечно, проблем еще много. Но постепенно, шаг за шагом, мы вместе меняем наш город. И я благодарен каждому, кто помогает, кто присоединяется к этим изменениям. С праздником вас! Слава Киеву! Слава Украине.