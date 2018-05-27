В Чернигове юбилейный "Велодень" собрал более 1,5 тысячи участников

Сейчас в городе насчитывается более 50 велопарковок, постепенно обустраиваются велодорожки.

В Чернигове юбилейный "Велодень", который проводился в городе уже в 10-й раз, собрал более 1500 участников.

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Как сообщила пресс-служба Черниговского городского совета, участниками велопарада стали мэр Владислав Атрошенко и его заместитель Александр Ломако (присоединился к "Велодню" всей семьей с двумя детьми).

В этом году "Велодень" в областном центре Черниговской области прошел под лозунгом: "Мой Чернигов - велосипедный". На велопарад, который прошел по улицам города и традиционно имел дистанцию 10 км, зарегистрировались 1514 участников разного возраста. После завершения велопарада все участники приехали на площадь, где прошли различные конкурсы с розыгрышем призов. Отдельно была оборудована локация для детских развлечений. Завершился "Велодень" в Чернигове весенним пикником на берегу Десны.

По информации организаторов, "Велодень" - праздник, объединяющий тысячи велолюбителей Украины в общем велопараде, который проходит по центральным улицам городов. Участники акции, независимо от возраста и стиля катания, поддерживают здоровый и активный образ жизни, безопасность и взаимоуважение на дорогах, отстаивают необходимость создания цивилизованных условий для движения велосипедистов в соответствии с европейскими стандартами.

Организаторами этого мероприятия в Чернигове традиционно выступают велосообщество "Лайба", ОО "Вело ЧЕ" при поддержке городских властей и партнеров. В праздновании первого "Велодня" в Чернигове в 2008 году приняли участие 180 велосипедистов. Наибольшее количество зарегистрированных участников праздника было в 2016 году и насчитывало 1890 черниговцев и гостей города. В тот день также был установлен Национальный рекорд Украины "Самый большой в Украине живой велосипед". За последние 5 лет "Велодень" проводится под определенным девизом и тематикой: "Веломаскарад", "Движение! Экстрим! Безопасность!", "Вело Ретростиль".

В этом году тематика имеет местную специфику - "Чернигов город легенд". Сейчас в городе насчитывается более 50 велопарковок, постепенно обустраиваются велодорожки. К 2020 году планируется обустроить 186,6 километра велодорог с учетом набережных.