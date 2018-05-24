В МИДе рассказали, сколько украинских виз оформили болельщики к финалу Лиги чемпионов

Украинские консулы за рубежом работают в круглосуточном режиме, чтобы максимально быстро оформить визы иностранцам, которые едут в Украину.

Украинские консулы в последние дни круглосуточно оформляют сотни виз иностранцам, которые массово приезжают в Украину на финальные матчи Лиги чемпионов.

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Об этом "Украинской правде" сообщил Директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев. По его словам, украинские консулы за рубежом работают в круглосуточном режиме, чтобы максимально быстро оформить визы иностранцам, которые едут в Украину и оперативно им помочь в решении визовых вопросов.

"Также визовые документы оформляют и по прибытию в международных аэропортах "Борисполь", "Жуляны" и "Одесса". Там консулы тесно сотрудничают с пограничниками и соответствующими службами аэропортов", - сказал Погорельцев.

Он отметил, что только за последние дни иностранцами было оформлено более 3 тыс. виз в украинских посольствах за рубежом.

Также директор консульской службы добавил, что в аэропортах, по прибытию, в последнее время оформлено более 2 тыс. виз и еще 800 электронных документов.

"Иностранцы активно пользуются возможностью оформления электронных виз. Мы не так давно выдаем электронные документы. И то, что так активно воспользовались этой услугой именно болельщики, это тоже позитив", - рассказал Погорельцев.

Всего же, по его словам, в Украину уже приехали десятки тысяч болельщиков.

Кроме того, представитель МИДа сообщил, что с целью решения чрезвычайных, оперативных вопросов, которые могут возникнуть во время проведения Лиги чемпионов, при Главном управления Нацполиции в Киеве была создана рабочая группа, в которую вошли и представители министерства иностранных дел.

А также украинские консулы сотрудничают с иностранными дипломатическими представительствами, чтобы без промедления решать все вопросы гостей Украины.

"Людей очень много и надо быть готовыми ко всему. И мы готовы", - заявил Погорельцев.

За две недели до финала международная консалтинговая компания CBRE Ukraine обнародовала цифры, согласно которым цены на номера в киевских гостиницах выросли в 30-45 раз. Это рекорд среди городов-хозяев праздника за последние шесть лет.