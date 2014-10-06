На оккупированной боевиками территории Луганской области зафиксированы случаи голодной смерти - «Права справа»

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители, члены его общественной организации, ставшие свидетелями данных фактов.

«На территории, подконтрольной боевикам так называемой «Луганской народной республики», голодные люди умирают и теряют сознание. Так, вчера, 5 октября, в Алчевске Луганской области, подконтрольном банде Алексея Мозгового, на остановке общественного транспорта на ул. Металлургов пенсионерка потеряла сознание от голода», - рассказал Снегирев.

При этом он отметил, что «к сожалению, на оккупированных территориях такие случаи не единичны».

Читайте такжеТеррористы угрожают изъятием теплой одежды у местного населения - Тымчук

«Зафиксированы даже случаи голодной смерти. На территории, оккупированной «ЛНР», зарплату выдают себя натурпродуктами. Луганщина вернулась к временам военного коммунизма, к трудодней и работ за пайку», - констатировал активист.

Он подчеркнул, что «правительство ЛНР», фактически взяв на себя ответственность за эти территории, не выплачивает ни пенсий, ни субсидий, ни другие соцвыплаты, тогда как «на фоне катастрофического обнищания большинства мирных людей происходит стремительное обогащение отдельной категории населения – «национализируются» торговые сети, автозаправки и другое».

По словам Снегирева, например, сеть магазинов «АТБ», заправки «Восточные ресурсы» уже перешли в руки бандитам.