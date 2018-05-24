В МВД не видят связи между недавними массовыми отравлениями в школах

В МВД отметили, до сих пор неизвестно, что могло стать причиной отравления в Черкассах.

В Министерстве внутренних дел попросили не связывать все случаи массового отравления в школах в различных областях в одну картину.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

"Я очень прошу не связывать все эти случаи (отравления в украинских школах, - ред.) в одну картину. Они абсолютно разные по своей природе, по тем данным, что есть. Если последние два случая – это хулиганство, и все признаки этого у нас есть, скорее всего, кто-то из школьников распылил газ раздражающего действия то ли из озорства, то ли из мелкого хулиганства, то случай в Черкассах более сложный", - рассказал Шевченко.

В МВД отметили, до сих пор неизвестно, что могло стать причиной отравления в Черкассах.

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Пока что ни один из специалистов не дал нам ответа, что могло стать причиной такого отравления. Я призываю не разводить существенную панику вокруг этих нескольких подобных случаев, но они не связаны между собой по крайней мере по тем первичным данным, которые мы видим. Будем отслеживать и в дальнейшем, безусловно", - добавил Шевченко.

Напоминаем, что вчера, 22 мая, в школе № 3 города Харькова произошло распыление неустановленного вещества. В результате, по данным Минздрава, пострадали 38 детей, из которых 27 были госпитализированы.

Ранее, 21 мая, аналогичный случай произошел в Николаеве: из школы № 6 было эвакуировано 400 учеников, 41 ребенок пострадал, 40 госпитализировали.

Еще раньше, 8 мая во время линейки в черкасской школе № 8 дети начали терять сознание. По состоянию на вечер того же дня количество госпитализированных составило 56, из них 12 были в отделении интенсивной терапии.