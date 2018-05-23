В центре Киева установили гигантский кубок Лиги чемпионов (фоторепортаж)

Серебристый кубок установили на постаменте посреди Софийской площади.

В центре Киева на Софийской площади установили огромный кубок Лиги чемпионов УЕФА.

Об этом сообщают "Буквы".

Серебристый кубок установили на постаменте посреди площади. Киевляне тут же стали его фотографировать.

Как сообщал УНИАН, мужской финал Лиги чемпионов УЕФА состоится 26 мая в 21:45 на НСК «Олимпийский». В финал вышли ФК «Реал Мадрид» (Испания) и ФК «Ливерпуль» (Великобритания). В финале Лиги чемпионов среди женщин, который пройдет 24 мая в 19:00 на стадионе им. Валерия Лобановского, встретятся ФК «Вольсбург» (Германия) и ФК «Лион» (Франция).