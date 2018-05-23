В центре Киева установили гигантский кубок Лиги чемпионов (фоторепортаж)

15:48, 23 мая 2018
Общество
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Кубок Лиги чемпионов УЕФА / REUTERS

Об этом сообщают "Буквы".

Серебристый кубок установили на постаменте посреди площади. Киевляне тут же стали его фотографировать.

Как сообщал УНИАН, мужской финал Лиги чемпионов УЕФА состоится 26 мая в 21:45 на НСК «Олимпийский». В финал вышли ФК «Реал Мадрид» (Испания) и ФК «Ливерпуль» (Великобритания). В финале Лиги чемпионов среди женщин, который пройдет 24 мая в 19:00 на стадионе им. Валерия Лобановского, встретятся ФК «Вольсбург» (Германия) и ФК «Лион» (Франция).

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Новость в сюжете: Финал Лиги чемпионов в Киеве
Теги: #Киев#Лига чемпионов