Эксперты прогнозируют рост мошенничества с платежными картами во время чемпионата УЕФА в Киеве
Проведение финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве с привлечением в столицу тысяч украинских и зарубежных туристов приведет к ожидаемому росту мошенничества с платежными картами.
Об этом говорится в комментарии Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем «ЕМА», переданном УНИАН.
По оценкам экспертов ассоциации, прежде всего ожидается рост таких видов мошенничества, как «скимминг» (воровство данных карты с последующим изготовлением дубликата и кражей денег со счета) и «кеш-треппинг» (воровство наличных денежных средств, которые банкомат не выдает по запросу).
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В ассоциации рекомендуют держателям платежных карт по возможности расплачиваться за товары и услуги безналичным путем, используя карты с чипом и технологиями PayPass/PayWave, а также установить лимиты на операции.
При снятии денег в банкомате эксперты рекомендуют вводить PIN-код, закрывая клавиатуру, обращать внимание на внешний вид банкомата и не уходить, если банкомат не выдал деньги, а связаться с банком.
При подозрении на компрометацию карты в ассоциации рекомендуют срочно ее заблокировать, а также советуют заблаговременно подключить мобильный банкинг для отслеживания операций с картой.
Справка УНИАН. В столице Украины городе Киеве 26 мая пройдет финал Лиги чемпионов УЕФА (Union of European Football Associations - спортивная организация, управляющая футболом в Европе и некоторых западных регионах Азии) по футболу.