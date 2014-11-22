В Харькове в годовщину Евромайдана развернули стометровый флаг Украины

01:49, 22 ноября 2014
Общество
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В Харькове около двух тысяч человек собрались, чтобы отметить День достоинства и свободы и почтить память Героев Небесной Сотни.

Харків, річниця Євромайдану / 057.ua

Акция началась возле памятника Шевченко, где в свое время проходили митинги в поддержку евроинтеграции Украины, сообщает 057.ua.

Участники акции почтили погибших минутой молчания и зажгли в их честь свечи. Затем харьковчане развернули стометровый флаг Украины вдоль улицы Сумской и прошли с ним к площади Свободы.

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Люди скандировали: "Харьков - это Украина", "Гепу в Допу" и "Слава Героям Небесной Сотни".

Кроме флагов Украины, митингующие держали флаги "Правого Сектора" и крымскотатарского народа.

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