В Харькове в годовщину Евромайдана развернули стометровый флаг Украины

Акция началась возле памятника Шевченко, где в свое время проходили митинги в поддержку евроинтеграции Украины, сообщает 057.ua.

Участники акции почтили погибших минутой молчания и зажгли в их честь свечи. Затем харьковчане развернули стометровый флаг Украины вдоль улицы Сумской и прошли с ним к площади Свободы.

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Люди скандировали: "Харьков - это Украина", "Гепу в Допу" и "Слава Героям Небесной Сотни".

Кроме флагов Украины, митингующие держали флаги "Правого Сектора" и крымскотатарского народа.