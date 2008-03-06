Шевченковские дни в книжном магазине «Є»: Юрий Андрухович и Виктор Неборак

10 марта в 18-30 в книжном магазине “Є” состоится встреча на тему: “Юрий Андрухович и Виктор Неборак говорят о Шевченко”. Вопросы: Шевченко - это: духовный отец нации? самый величественный поэт Украины? классик или поэт предназначенный лишь для хрестоматий? Шевченковские дни в книжном магазине «Є» (ул. Лысенко, 3, ст. м. «Золотые Ворота»). Нужна аккредитация. Телефоны: 8 050 645 62 18, 8 063 288 25 73