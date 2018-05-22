71 Каннский кинофестиваль: Фонд Игоря Янковского организовал бизнес-ланч

Во время бизнес-ланча вниманию иностранных продюсеров было представлено девять украинских фильмов, находящихся в разной стадии производства.

Впервые за всю историю кинофестиваля, фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Донбасс» открыл конкурсную программу Канн «Особый взгляд», и по итогам конкурса получил престижный приз за лучшую режиссуру. Также исландско-французско-украинский фильм режиссера Бенедикта Ерлингссона «Женщина на войне» был отмечен призом за лучшую музыку, который присуждается консорциумом писателей и композиторов, единственной государственной наградой Каннского кинофестиваля – «Золотая железная дорога». Обе ленты созданы при поддержке Государственного агентства по вопросам кино.

Третий год подряд на кинофестивале в Каннах Фонд Игоря Янковского «Инициатива во имя будущего» и Monegasque Association Helping Hand совместно с Госкино Украины проводят бизнес-ланч для украинских и зарубежных кинопродюсеров «Meet Ukrainian Producers!». Презентация новых украинских кинопроектов в отеле Radisson Blue Cannes вызвала интерес у более чем 90 профессионалов киноиндустрии.

Встречу открыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Олег Шамшур, который расставил политические акценты и призвал иностранных продюсеров к сотрудничеству со своими украинскими коллегами. В частности, посол обратил внимание на судьбу украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно томящегося в российских застенках.

«Благодаря подобным встречам, которые мы делаем в Каннах уже третий год подряд, украинские кинопроекты могут заручится поддержкой иностранных продюсеров. Такой формат встреч мне больше всего нравится, ведь он работает и главное, помогает нашим кинематографистам найти зарубежных партнеров. Вот уже более шести лет мы устраиваем различные ивенты на мировых кинофестивалях с целью продвижения отечественного кинематографа за рубежом. И эта работа дает свой результат - благодаря нашим талантливым режиссерам, украинские фильмы представлены на каждом крупном международном кинофестивале», - подчеркнул бизнесмен и меценат Игорь Янковский.

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко отметил, что бизнес-ланчи в Каннах «Мeet Ukrainian Producers», которые традиционно проходят при поддержке Фонда Игоря Янковского, стали инструментом построения деловых контактов между украинской и европейской киноиндустрией.

Во время бизнес-ланча вниманию иностранных продюсеров было представлено девять украинских фильмов, находящихся в разной стадии производства: «Антон» (продюсер Андрей Суярко), «Атлантида» (продюсер Владимир Яценко), «Круты 1918» (продюсер Артем Колюбаев), «Предчувствие» (продюсеры Артем Колюбаев и Андрей Ермак), «Наследие лжи» (продюсер Алла Белая), «Стасис» (продюсер Наталья Либет), «В зените» (продюсер Наталья Либет), «Секс и ничего личного» (режиссер Ольга Ряшина), «Игрок со временем» (режиссер Александр Недбаев и продюсер Павел Сушко).

«Я верю, что украинское кино может возродиться и продемонстрировать отличные результаты. В частности, благодаря усилиям меценатов и государства, инициирующего создание фондов. Я приезжаю сюда искать продюсеров, с которыми мы сможем сотрудничать. Сегодня мне понравились презентации двух фильмов - Валентина Васяновича и Зазы Буадзе, который я уже продюсирую», - отметил польский продюсер, режиссер и кинодраматург Дариуш Яблонский.

Бизнес-ланч в Каннах «Meet Ukrainian Producers!», инициированный Фондом Игоря Янковского в 2016 году стал традиционным местом неформальных встреч и новых знакомств для кинематографистов всего мира. Опыт проведения двух предыдущих ланчей показал свою эффективность созданием новых украинских фильмов в копродукции с европейскими режиссерами. Благотворительный Фонд Игоря Янковского систематически помогает молодым режиссерам представлять свое кино на самых крупных международных кинофестивалях в Каннах, Берлине, Карловых Варах, Локарно, Таллине и т.д.