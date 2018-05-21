Зарплата экспертов по отбору судей Антикоррупционного суда может составить около 7 тысяч долларов

Один из авторов законопроекта об Антикоррупционном суде отметил, что работа международных экспертов должна оплачиваться из украинского бюджета.

Международным экспертам, которые будут проводить отбор кандидатур на должности судей Антикоррупционного суда, предлагается платить около 7 тысяч долларов в месяц.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал директор Фонда инноваций и развития Георгий Вашадзе, который участвовал в разработке законопроекта об антикоррупционном суде.

Он сообщил, что по инициативе президента Украины «у международных экспертов будет зарплата за эту работу».

На вопрос, о какой сумме идет речь, Вашадзе ответил: «У них будет хороший оклад, хорошая зарплата. Насколько я посчитал, это выходит приблизительно 7 тысяч долларов в месяц, будут оплачены перелеты и проживание».

Отвечая на вопрос, будут ли использованы на это средства международных организаций или оплата будет осуществляться из бюджета Украины, он ответил: «Если Украина хочет реально создать независимый суд, то не международные организации должны оплачивать, а реально сама Украина должна оплачивать».

Он также сообщил, что на рабочей группе по подготовке законопроекта договорено, что все дела, которые ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины, будет рассматривать Антикоррупционный суд. Также, по его словам, «дела, которые сейчас уже рассматриваются в судах, не будут переносить в Антикоррупционный суд, чтобы изначально не загрузить его старыми делами так, чтобы они не смогли нормально работать».

Эксперт также сообщил, что в случае подозрений судей Антикоррупционного суда в коррупции расследование будет вести Государственное бюро расследований.

На уточняющий вопрос, когда может заработать Антикоррупционный суд в случае принятия закона уже на этой неделе, Вашадзе ответил: «Думаю, что максимум заработает через год. Но если эффективно и интенсивно работать, то думаю, что в начале следующего года суд может реально начать работу».

Как сообщал УНИАН, 1 марта 2018 года Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона «О Высшем антикоррупционном суде» (№7440), внесенный президентом Петром Порошенко.

Ключевой претензией международных партнеров Украины и общественных организаций к законопроекту, внесенному президентом, является ограничение роли международных экспертов в рекомендательной функции в процессе отбора и назначения судей. По мнению международных партнеров, включая Международный валютный фонд, полноценная роль международных экспертов в назначении судей является залогом независимости Антикоррупционного суда и его способности эффективно выполнять свои функции.

Создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является одним из условий продолжения сотрудничества Украины и МВФ, необходимого для погашения страной внешних долгов в ближайшие годы. По мнению эксперта Atlantic Council экономиста Андерса Аслунда, прекращение сотрудничества Украины и МВФ приведет к значительной девальвации гривни.

Согласно исследованию Американской торговой палаты, более 90% ее членов столкнулись с коррупцией в Украине в 2017 году, а суды, по мнению представителей компаний-членов палаты, являются одними из самых коррумпированных институтов в стране.

17 мая директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне заявил, что принятие закона об Антикоррупционном суде с поправками, которые обеспечат его полное соответствие рекомендациям Венецианской комиссии, является критически важным для продолжения кредитования Украины со стороны фонда.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий прогнозирует в четверг, 24 мая, принятие закона об Антикоррупционном суде.