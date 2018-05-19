Владелец гаража сообщил, что долгое время занимался раскопками и собирал боеприпасы. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

В Харьковской области полицейские обнаружили в гараже арсенал боеприпасов и взрывчатки времен Второй мировой войны.

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Как сегодня сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Харьковской области, арсенал обнаружили 17 мая во время проведения операции «Оружие-взрывчатка».

Во время санкционированного обыска полицейские изъяли из гаража 64-летнего жителя Змиевского района 1330 патронов, 41 гранату, 22 запала, 10 корпусов снарядов, 8 выстрелов, 9 корпусов гранат и 10 килограммов тротила.

К проведению обыска также привлекались взрывотехники. По информации экспертов, изъятые предметы представляли опасность для хозяина дома и его родных. Некоторые боеприпасы были ржавые и в любой момент могли сдетонировать.

Со слов мужчины стало известно, что долгое время занимался раскопками и собирал боеприпасы. Опасную коллекцию он хранил в собственном гараже.

Изъятое направлено на экспертизу.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.