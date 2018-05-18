В Киеве стартовал фестиваль тату (фото, видео)
21:02, 18 мая 2018Общество
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Здесь можно сделать бесплатный рисунок на теле.
В Киеве стартовал фестиваль тату.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Рисунки на теле в этом году можно сделать вслепую бесплатно, правда, изображают таким желающим проституток и корабли.
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Фестиваль тату продлится три дня - организаторы обещают более тысячи новых крутых рисунков на теле.
Особой изюминкой фестиваля стал его главный гость - наиболее пирсинговый человек в мире Рольф Бухгольц из Германии.
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