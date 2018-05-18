В Киеве стартовал фестиваль тату (фото, видео)

Здесь можно сделать бесплатный рисунок на теле.

В Киеве стартовал фестиваль тату.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Рисунки на теле в этом году можно сделать вслепую бесплатно, правда, изображают таким желающим проституток и корабли.

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Фестиваль тату продлится три дня - организаторы обещают более тысячи новых крутых рисунков на теле.

Особой изюминкой фестиваля стал его главный гость - наиболее пирсинговый человек в мире Рольф Бухгольц из Германии.