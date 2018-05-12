Кольченко третий раз с начала года отсидел в штрафном изоляторе - правозащитница

По словам российской правозащитницы Татьяны Щур, очередное наказание Кольченко связано с усилением режима в колонии в связи с майскими праздниками и присягой президента РФ.

Политический заключенный, украинец Александр Кольченко 13 суток провел в ШИЗО российской колонии города Копейска.

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Об этом «Крымской правозащитной группе» сообщила российская правозащитница Татьяна Щур. По ее мнению, очередное наказание Кольченко связано с усилением режима в колонии в связи с майскими праздниками и присягой президента РФ.

В 2018 году крымчанина уже третий раз помещают в штрафной изолятор.

По информации правозащитницы, в марте Кольченко также 13 дней провел в ШИЗО за якобы передвижение без охраны именно по тем местам, где он и остальные осужденные, как правило, ходят без охраны: в библиотеку и столовую.

«На Новый год Александр уже находился в изоляторе за «нарушение формы одежды», не пришив бирку с фамилией на одежду, временно заменяющую выстиранный к празднику бушлат», - отметила Щур.

Как сообщал УНИАН, активиста Кольченко и режиссера Олега Сенцова задержали сотрудники ФСБ РФ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 приговорил Сенцова и Кольченко к 20 и 10 годам заключения соответственно. Оба вину не признали.

Кольченко отбывает наказание в исправительной колонии №6 (г. Копейск, Челябинская область РФ).